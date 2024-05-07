هل يتغير السيناريو؟ برشلونة يضع خطته بشأن لويس إنريكي!

ملف خليفة تشافي الأكثر سخونة داخل برشلونة

رغم أن برشلونة أقنع مدربه تشافي هيرنانديز بالبقاء لما بعد نهاية الموسم الجاري، إلا أن مسألة خليفته في دكة بدلاء البلوجرانا تظل ملفًا ساخنًا بين أروقة النادي الكتالوني.

صحيفة "سبورت" تشير إلى أن برشلونة يخطط لجعل لويس إنريكي مدربًا لبرشلونة بعد انتهاء عقد تشافي في 2025 .

إنه التاريخ نفسه الذي ينتهي فيه عقد لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان، ولذلك يبدو خيارًا منطقيًا بالنسبة لإدارة جوان لابورتا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يظل الأمر برمته معتمدًا على إنريكي نفسه، الذي سيقدم له باريس سان جيرمان عرضًا لتجديد عقده في الفترة المقبلة.

إذا لم يقبل إنريكي عرض التحديد المقدم من باريس، فهذه إشارة على الأرجح إلى أنه يفضل العودة للنادي الكتالوني الذي دربه بين عامي 2014 و2017.