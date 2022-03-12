الأخبار المباريات
كأس العالم

هل يترك السنغال؟ سيسيه مريض وقد يغيب أمام إنجلترا

مازن زكي
مازن زكي
5:55 م غرينتش+2 3‏/12‏/2022
ALIOU CISSE SENEGAL
مدرب السنغال يشعر بالمرض منذ يومين

غاب مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسيه عن المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد إنجلترا، حيث يلعب أسود التيرانجا ضد الأسود الثلاثة يوم الأحد ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ومن الطبيعي أن يحضر المدرب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء رفقة أحد اللاعبين، لكن سيسيه تغيب بسبب شعوره بالمرض كما أعلن مساعده ريجيس بوجارت، الذي حل مكانه للحديث مع الصحفيين.

حيث قال ريجيس في المؤتمر الصحفي: " لقد كان مريضًا منذ يومين، وسمح لنا بتولي مسؤولية التدريبات أمس، بالطبع مع تعليماته للاعبين".

وواصل: "آمل أن يكون قادرًا غدًا على الحضور والجلوس على مقاعد البدلاء مع اللاعبين، لكننا على يقين من أنه سيكون هناك في الساعة العاشرة مع الفريق".

واختتم: "يمكنني أن أؤكد أنه مريض وهناك ارتفاع في درجة حرارته، ولهذا السبب علينا توخي الحذر مع وضعه".

وبالتالي فإن تواجد سيسيه على الخط في مباراة إنجلترا ليس مؤكدًا بل إنه أقرب للغياب بسبب المرض، فيما تستعد عناصر السنغال للمواجهة بكل قوة مع بقية الجهاز الفني.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (مصر):. المعلومات الواردة في Goal (مصر) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (مصر)