خرج من الباب الضيق للنادي الكتالوني..

إذا كنت من جماهير برشلونة، فأنت بالتأكيد تتذكر جان كلير توديبو، المدافع الفرنسي الذي أتى بطموحات كبيرة ثم غادر النادي الكتالوني من الباب الضيق شأنه شأن العديد من اللاعبين خلال السنوات الأخيرة.

توديبو تألق الموسم الماضي مع فريق نيس، والآن يجذب اهتمام كبار أندية أوروبا لضمه، والذين كان على رأسهم منذ مطلع سوق الانتقالات نادي مانشستر يونايتد.

لكن مالك مانشستر يونايتد السير جيم راتكليف، أعلن في وقت سابق تعثر مفاوضات ضم توديبو بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلق بالكيانات "ذات الملكية المتعددة".

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دخل وست هام بثقله كله في الصفقة، ويفيد موقع "فوت ميركاتو" المتخصص في أخبار سوق الانتقالات بأنه وصل بالفعل لاتفاق مع النادي الفرنسي للحصول على خدمات توديبو مقابل 36 مليون يورو.

لكن اللاعب يريد رغم كل ذلك توجيه الصفقة ليوفنتوس، النادي الذي يرغب في اللعب له حاليًا، ولكن عدم إتمام البيانكونيري للصفقة في الأيام المقبلة سيعني ذهاب توديبو إلى الهامرز، يذكر أن توديبو البالغ من العمر 24 عامًا هو لاعب دولي فرنسي مثل البلوز في مباراتين من قبل.