هل يتحقق حلمه أخيرًا؟ .. النصر يعرض مهمة جديدة على سعد الشهري

هل نرى الشهري في النصر قريبًا؟

كثيرًا ما طالب البعض أن يستفيد نادي النصر السعودي من ابنه سعد الشهري؛ المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي، ويبدو أن مسؤوليه بدأوا السير في هذا الاتجاه.

الشهري على مدار ست سنوت مع الأخضر تحت 23 عامًا نجح في قيادته للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 لأول مرة منذ عام 1996، التتويج بكأس آسيا تحت 23 عامًا عام 2023 والتتويج ببطولة غرب آسيا 2022.

خلال تلك السنوات، تساءل الكثيرون: أين الشهري من العمل في النصر؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" فإن إدارة النصر ترغب في انضمام الشهري للجهاز المعاون للمدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، كمساعدًا له.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي تواصل بالفعل مع رفيع الشهراني؛ وكيل المدير الفني للأخضر الأولمبي، لكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.