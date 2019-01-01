أحمد الصائغ يكشف - هل يتأثر الأهلي في الميركاتو بسبب 200 مليون ريال ديون

نعم، توجد التزامات مالية على الأهلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية عن معاناة إدارة النادي الأهلي السعودي الجديد برئاسة أحمد الصائغ من أزمة ديون تصل إلى 200 مليون ريال.

تقارير أشارت إلى أن الراقي يُعاني من ديون متراكمة متعلقة برواتب وحقوق اللاعبين الأجانب تبلغ نحو 200 مليون ريال بحسب تقارير محلية.

صحيفة "الرياضية" نقلت تصريحات رئيس الأهلي والتي وجه فيها رسالة إلى جماهير الفريق، مؤكدًا أن الفريق لن يُعاني من هذه الأزمة.

🗞️ تقارير صحفية:



◼️🔸بعد إعارة جاري رودريجيز سيٌعير الاتحاد:



🇨🇮سيكو سانوجو

🇧🇷 جوناس

🇧🇷 جروهي 🧤



ومن المتوقع حصول العميد على 50 مليون ريال من تلك الإعارات 🤝 pic.twitter.com/npG74MZOEf — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 8, 2019

وقال رئيس الأهلي الجديد في تصريحاته : "الأزمة لن تعرقل النادي ولن تمنعه من تسجيل لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي".

وأضاف الصائغ: "نعم، توجد التزامات مالية على الأهلي، لكننا حرصنا على تأمين شركة قانونية كاملة لمواجهة الأمر، إضافة إلى جهود الكفاءات القانونية الموجودة لدينا في النادي".

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يُذكر أنه من بين الالتزامات المالية على الأهلي مستحقات للاعب جوزيف دي سوزا, واللاعب دجانيني تافاريس, بالإضافة إلى قضايا لدى الفيفا أبرزها قضية اللاعب نيكولاي ستانسيو, واللاعب أليكسيس روانا, ومطالبات وكلاء لاعبين ورواتب متأخرة للاعب البرازيلي أريلان سانتوس.