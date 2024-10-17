هل وصلت الأمور إلى ذلك؟ نادي درجة ثانية فرنسي ينفي تعيين يورجن كلوب!

المدرب الألماني تولى منصبًا جديدًا لكنه ليس منصبًا تدريبيًا

ظهر اسم الألماني يورجن كلوب كمرشح محتمل لتدريب ناد فرنسي عريق هو "باريس إف سي".. وتساءل الكثيرون عن الرابط بين كلوب وبين هذا النادي.

الرابط هو أن كلوب الذي بات يشغل منصب "رئيس كرة القدم العالمية" بمجموعة "ريد بول" التي تشمل عددًا من الأندية في أوروبا والعالم، وهي المجموعة التي أفادت تقارير قوية بقرب استحواذها على النادي الباريسي.

حرصًا على توضيح كل الحقائق، تمت استضافة بيير فيراتشي المالك الرئيس لنادي باريس إف سي، وذلك عبر برنامج "بي إف إم بيزنيس".

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ونفى فيراتشي بشكل قاطع كل ما قيل عن تولي يورجن كلوب مسألة تدريب باريس إف سي، الذي ينافس حاليًا في دوري الدرجة الثانية الفرنسي "ليج 2" ويحتل فيه الصدارة بالعلامة الكاملة من 6 جولات ويبدو قريبًا من الصعود الموسم المقبل إلى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

وأكد فيراتشي أن المدرب ستيفان جيلي "يقوم بعمل رائع حاليًا" وأنه يتطلع بشكل واضح لمعرفة "ماهية دور كلوب في مجموعة ريد بول" لكنه أكد أنه لن يكون مدرب باريس إف سي كما ذكرت تقارير عديدة في ألمانيا وفرنسا.