هل وجهها لخصم النصر؟ .. كريستيانو رونالدو يبعث برسالة تحذير قبل مواجهة العين!

رسالة من رونالدو قبل مواجهة العين...

أرسل كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، رسالة قوية قبل مباراة فريقه الهامة أمام العين، في دوري أبطال آسيا، بعد عودته من الإيقاف واستعداده للمشاركة من جديد مع فريقه.

ويستعد النصر، لمواجهة العين، في ذهاب مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، على ملعب هزاع بن زايد، مساء يوم غد الإثنين.

ونشر الأسطورة البرتغالية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" صورة له أثناء تدريباته مع النصر وكتب: "جاهزون للغد".

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وكان رونالدو، قد تعرض للإيقاف لمباراة، وتغريمه غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال سعودي، عقب إشارته البذيئة في مباراة النصر والشباب، والتي فاز فيها العالمي بهدفين مقابل هدف.

وغاب رونالدو، عن مباراة فريقه الأخيرة أمام الحزم، في دوري روشن السعودي، والتي انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق، وسيعود للمشاركة بشكل طبيعي بداية من مباراة العين.