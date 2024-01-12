هل هناك داعٍ للذعر؟ تحديد موقف نجم ريال مدريد من مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة

هل هناك ما يدعو لقلق أنصار الملكي؟

أدى ريال مدريد مرانه الثاني في العاصمة السعودية الرياض بعد أن ضمن الوصول إلى نهائي السوبر الإسباني وضرب موعدًا مع برشلونة الذي فاز بدوره على أوساسونا.

بدا كل شيء على ما يرام بشأن كل اللاعبين، لكن هناك بعض الخوف حصل للمتابعين جراء عدم مشاركة داني كارباخال نجم دفاع ريال مرديد في المران الجماعي.

المران الذي كان شقه البدني لحوالي ربع ساعة فقط، لم يكن كذلك بالنسبة لكارباخال الذي قضى المران كاملًا في صالة الجيمنازيوم.

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لكن لا شيء يثير القلق، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" التي أشارت إلى أن كارباخال سيخوض نهائي السوبر الإسباني 2024 بدون أي معوقات.

يبدو أن المدرب كارلو أنشيلوتي يخطط لإراحة نجم الفريق من الأحمال البدنية التي أنتجتها كثرة دقائق المشاركة في الآونة الأخيرة، وخصوصًا في أعقاب خوض مباراة ماراثونية قوامها 120 دقيقة أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي.