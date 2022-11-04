"هل هذا إنقاذ لكرة القدم؟".. رابطة الليجا تفتح النار على دوري السوبر الأوروبي

وسط إعادة بعث المشروع من جديد

حذرت رابطة الدوري الإسباني من إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، مؤكدة أن إعادة صياغة أقوى بطولة أوروبية سيدمر البطولات المحلية بالتبعية.

وعادت خطط دوري السوبر الأوروبي للظهور على السطح مجددًا بعد فترة من انقطاع تلك الأخبار، ولكن ظهور الرئيس التنفيذي الجديد بيرند ريتشارت ودعوته للمناقشة مع "يويفا" وإبرام اتفاق حول الأمر، دفع رابطة الليجا إلى إصدار بيان حول هذه التطلعات من جديد.

وجاء في فيديو نشرته رابطة الدوري الإسباني نشر عبر "تويتر": "مسؤولو دوري السوبر الأوروبي يجهزون الآن لنموذج شبيه بما تم وضعه في 2019 والذي كان قد تم إغلاقه في وقت سابق، وقد يؤدي إلى تدمير البطولات المحلية وتم تجاهله من قبل الأندية ومسؤولي الدوريات في أوروبا".

وأضاف الفيديو: "اتخذت كرة القدم الأوروبية بأكملها موقفًا ضد هذا النموذج الأناني، يحاول مروجو دوري السوبر الأوروبي إخفاء الشكل السلبي للبطولة مدعين أنه لا يزال ليس لديهم نموذج ثابت على الرغم من أنه سيكون شاملاً وواضحًا".

وأكمل: "لا توفر البطولات الوطنية وصولاً مباشرًا إلى المستوى الأعلى في نموذج تلك البطولة، على العكس من ذلك، فهناك عدد قليل من الأندية تضمن الاستمرارية في البطولة حتى لو كان أداؤهم ضعيفًا في بطولاتهم المحلية، يدعون أنهم يفعلون ذلك لإنقاذ كرة القدم بحجة أن نظام دوري أبطال أوروبا الحالي لم يعد يروق الشباب، بينما تُظهر البيانات أن جمهور الليجا في إسبانيا بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 24 عامًا قد زاد بأكثر من 22 في المئة في المواسم الأربعة الماضية".