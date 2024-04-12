"هل نجوت من كارثة هيلزبره".. ليفربول يقدم لك هدية تاريخية

كارثة إنسانية أودت بحياة 97 شخصًا..

أعلن ليفربول الإنجليزي، عن تقديم هدية خاصة لمشجعي النادي، في إطار إحياء ذكرى كارثة هيلزبره، بعد مرور 35 عامًا على وقوع الكارثة.

وفي 15 أبريل عام 1989، وقعت حادثة ملعب هيلزبره، أثناء استضافة مباراة كرة قدم، بين نوتينجهام فورت وليفربول، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بين تدافع ودهس بين الجماهير، بسبب خطأ تنظيمي وسياج حديدي تسبب في اندلاع الكارثة التي سجلت 97 حالة وفاة، تتراوح أعمارهم بين 10 و64 عامًا.

وقررت إدارة ليفربول، تركيب مقعد جديد للناجين من حادثة هيلزبره، بجوار النصب التذكاري في آنفيلد، ليكون بمثابة تذكير دائم بقوتهم ووحدتهم وشجاعتهم، منذ المأساة التي وقعت في 1989.

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ويتضمن مقعد الناجين، خيارات تصميم مختلفة، كل منها ينقل فكرة تعترف بشجاعة الناجين في مساعدة أكبر عدد ممكن من زملائهم المؤيدين في هيلزبره، والبحث عن الحقيقة والعدالة.

ويمتاز التصميم النهائي بنمط من الخطوط المتشابكة المحفورة في المقعد، والتي تمثل العديد من الأوشحة التي زينت الملعب في أعقاب كارثة هيلزبره مباشرة، وسيتم تركيب لوحة خاصة أمام المقعد، مدون عليها العبارة الآتية..

"يعرب نادي ليفربول لكرة القدم، وعائلات الـ97 عن امتنانهم الأبدي لأولئك المشجعين الذين سعوا بشجاعة لإنقاذ حياة الآخرين في هيلزبره، في 15 أبريل 1989".