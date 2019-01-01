هل مشاركة طارق حامد أمام الاتحاد السكندري غير قانونية؟

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

انتشرت شائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد عقب لقاء الزمالك والاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر التي أقيمت على ملعب "الإسماعيلية".

وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد بصعوبة، بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد في الوقت الإضافي الأول، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وأثارت بعض الأقاويل عبر حسابات السوشيال ميديا المختلفة أن طارق حامد مشاركته أمام الاتحاد السكندري غير قانونية بسبب تراكم الإنذارات.

وأوضحت بعض التقارير اليوم الإثنين، أن طارق حامد مشاركته قانونية وما تردد ليس له أساس من الصحة، حيث سقطت الإنذارات بعد انتهاء الدوري المصري.

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وأشار عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق، أن الإنذارات سقطت عقب انتهاء الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز مما يؤكد على شرعية مشاركة حامد.