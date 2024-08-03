هل يخص مستقبله مع الهلال؟ وكيل سعود عبدالحميد يُثير الجدل برسالة مشفرة

هل يرحل سعود عبد الحميد عن الهلال؟

أثار أحمد المعلم وكيل أعمال سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لنادي الهلال الجدل، برسالة مشفرة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي!

ونشر المعلم تغريدة جاء فيها: "لا تتوقع مني أن أحترمك، إذا لم تتمكن من الالتزام بوعودك".

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جاءت تلك التغريدة بالتزامن مع الأخبار المتواترة بشأن مستقبل سعود عبد الحميد مع نادي الهلال، خاصة بعد استبعاده من مباراة الفريق ضد أودينيزي الودية.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن سعود عبد الحميد قد تلقى عروضًا أوروبية خلال الساعات الماضية، ولكن الهلال متمسك باستمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعد عبد الحميد أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي جورج جيسوس في تشكيلته بجميع البطولات.