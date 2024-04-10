"هل مستقبلك في مدريد؟" .. "إل شيرينجيتو" يشعل شائعات هالاند والملكي

هل يرحل النرويجي إلى ريال مستقبلاً؟

استغل مراسل "إل شيرينجيتو" قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي لمواجهة نجم الأخير إرلينج هالاند بخصوص شائعات انتقاله للأول.

هالاند شارك في اللقاء ولكن لم يسجل، وفشل في ترك بصمته على قمة الثلاثاء التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 لحساب ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

إيدو أجيري، مراسل البرنامج التلفازي الإسباني المثير للجدل، كان حاضراً بمنطقة الإعلاميين عقب اللقاء، وبمجرد رؤيته لهالاند طرح عليه سؤالاً: "هل مستقبلك في مدريد؟".

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مهاجم مانشستر سيتي تجاهل أجيري تماماً وأكمل طريقه رفقة أحد أعضاء الجهاز الفني لناديه، ولم يبد أي ردة فعل على سؤال الإعلامي الإسباني.

وأعادت "آس" في الأيام الماضية طرح قضية انتقال هالاند إلى مدريد وأن الأمر قد لا يتم أو يؤجل بسبب اقتراب كيليان مبابي من الانضمام إلى صفوف الميرينجي الصيف القادم.