هل كذب تشافي في المؤتمر؟ .. الكشف عن مفاجأة في خطة برشلونة للكلاسيكو ضد ريال مدريد!

النادي الكتالوني يلعب مباراة هامة للغاية ضد ريال مدريد عصر السبت.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة لديه مفاجأة كبيرة لريال مدريد خلال مباراة الفريقين في الدوري الإسباني عصر السبت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت تقارير عديدة على رأسها من صحيفة "آس"، والتي أكدت أن تشافي لن يضع جواو كانسيلو في مركزه الاعتيادي كظهير أيمن.

وأوضحت الصحيفة أنه مع الحالة الجدية لرونالد أراوخو سيستخدمه المدير الفني في مركز الظهير الأيمن بدلًا من كانسيلو، على عكس ما قال في مؤتمره الصحفي.

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على أن يدفع بالنجم البرتغالي في مركز الجناح الأيمن، في ظل استمرار تعافي البرازيلي رافينيا من الإصابة التي نالت منه قبل أسابيع وأبعدته عن التشكيلة الأساسية.

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جدير بالذكر أن تشافي أكد في المؤتمر وبشكل واضح أن كانسيلو هو من سيتولى مهمة مراقبة فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.