هل كان مبابي يقصد نيمار بتصريحاته المثيرة؟ جالتييه يجيب..

أحمد مجديأحمد مجدي
|
Neymar-Mbappe-PSG-GFX-(2)Getty/GOAL/ig-guipitta
الدوري الفرنسي - ليج 1باريس سان جيرماننيماركيليان مبابيC. Galtierدوري أبطال أوروبا

حالة متوترة في الفريق العاصمي

تحدث كريستوف جالتييه مدرب فريق باريس سان جيرمان عن عديد الملفات المحيطة بالنادي العاصمي والحالة المتوترة التي يوجد فيها الفريق خصوصًا بعد الهزيمة من بايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

وقال جالتييه في تصريحات لشبكة "آر إم سي سبورتس" الفرنسية: "إذا كنتم تعتقدون أنني استمتعت بأداء فريقي أمام بايرن ميونخ فأنتم بعيدون عن الصواب، لم يرقني العديد من الأشياء في الأداء".

وأضاف مطمئنًا جماهير الباريسيين على نجمهم كيليان مبابي: "سيلعب أمام ليل بشكل اعتيادي".. متناولًا تصريحات المهاجم الفرنسي حول ضرورة "الاستعداد وتناول الطعام والنوم بشكل جيد" وقائلًا إنها تدل "على عقلية محترفة ونضج كبير".

ورفض جالتييه وجود علاقة بين تصريحات مبابي ومشاهدة البرازيلي نيمار في مطعم للوجبات السريعة قبل المباراة بأيام قليلة، قائلًا: "أرفض الربط بينهما، قلت لنيمار ما أعتقده حيال هذه الصور التي خرجت له، ولا أعتقد أن هناك أي علاقة بينهما، أسمح للاعبين بفعل ما يروقهم أيام الإجازات المتفق عليها".

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

4949 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

  • 57%دور الـ16
  • 17%ربع النهائي
  • 10%نصف النهائي
  • 16%النهائي
4949 الأصوات
معركة التريفيا الكبرى! لغاية ١٠٠٠٠$ من الجوائز اليومية
سجل الآن

اختيارات المحررين