هل كان درس برشلونة مشفرًا؟! .. باريس سان جيرمان وتكرار أخطاء الماضي مع ديمبيلي!

النادي العاصمي يضع نفسه في معضلة حقيقية!

يمر سوق الانتقالات الخاص بنادي باريس سان جيرمان بالكثير من الصراعات، ما بين الأخبار الخاصة برحيل كيليان مبابي، وتقديم نيمار لطلب انتقال، ورغبة ماركو فيراتي في الذهاب بعيدًا إلى دوري روشن السعودي.

كل تلك الأنباء تجعل باريس سان جيرمان دائمًا في صدر الصفحة الأولى للأخبار الخاصة بالانتقالات، وزاد على ذلك مؤخرًا الرغبة في ضم عثمان ديمبيلي من صفوف برشلونة.

صفقة لا يمكن أن تتخيل الكثير من الجماهير أنها كانت ممكنة قبل أسابيع قليلة فقط، لكنها دخلت حيز التنفيذ بالفعل، والأمر مسألة وقت قبل أن يرتدي ديمبيلي قميص مواطنيه!

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امتداد لنيمار وميسي ورافينيا

يبدو أن باريس سان جيرمان لم يتعلم أي شيء من السنوات الماضية التي شهدت انتقال نجوم برشلونة له بشكل مباشر ليبدأ في ضم المزيد منهم.

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في 2017 ذهب نيمار إلى باريس سان جيرمان ويحق لنا أن نقول أن الرجل لم يكن جادًا في محاولاته التألق مع الفريق طوال ست سنوات، إلا في العام الذي صعدوا فيه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على الأرجح، بشكل عام بالرغم من كونه صاحب الصفقة الأغلى في التاريخ، إلا أن انتقال نيمار لباريس يعد فاشلًا دون شك.

رافينيا أيضًا عندما انتقل من النادي الكتالوني إلى نظيره الباريسي لم يقدم المأمول منه، بالرغم من أنه كان لاعب صف ثاني في برشلونة، إلا أنه لفت أنظار النادي الفرنسي أيضًا.

وأخيرًا ليونيل ميسي الذي كان نجم الفريق في برشلونة، وبعد انتقاله لباريس لم يقدم أفضل ما لديه، ولم تتوقف الجماهير يومًا عن إطلاق الصافرات عليه لتنتهي علاقته بالنادي بشكل ليس هو الأفضل بانتهاء عقده.

إصابات لا تنتهي

بالنسبة لعثمان ديمبيلي لا نفهم لماذا قد يكون الفرنسي في وضع أفضل من كل هؤلاء السابق ذكرهم، والذين يتفوقون عليه فنيًا بمراحل، فيما عدا رافينيا ربما.

عثمان ديمبيلي في أفضل مواسمه بدنيًا مع برشلونة غاب في ثلاثة أشهر حاسمة للغاية ودع خلالها الفريق بطولتي الدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا.

الفرنسي على المستوى البدني لا يمكن أبدًا أن يتم الاعتماد عليه، حتى لو كان يقدم أفضل ما لديه فنيًا طوال أسابيع، لا تضمن أبدًا متى سيغيب بسبب الإصابة.

أرقام متواضعة واستحالة تعويض مبابي!

تخيل عزيزي المتابع لكرة القدم أن عثمان ديمبيلي بكل ما لديه من إمكانيات فنية وكل هذا الصخب من حوله لم يسجل في حياته الكروية أكثر من 100 هدف.

ديمبيلي في كافة الأندية التي لعب لها سجل 62 هدفًا، وصنع 70 منهم 40 سجلهم و43 صنعهم في صفوف برشلونة خلال ست سنوات، أي أقل من سبعة في الموسم الواحد سواء للصناعة أو التسجيل.

في صفوف بوروسيا دورتموند كانت أرقامه أسوأ مع ذلك قرر برشلونة دفع 150 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته، والآن سيكرر باريس سان جيرمان نفس الخطأ على قياس مالي أقل.

مثل تلك الأرقام لن تعوض رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان، ولن تمنح النادي العاصمي ما يريده من أرقام لبديل اللاعب الذي سيذهب إلى ريال مدريد على الأرجح.

بيت القصيد

كيليان مبابي وضع باريس سان جيرمان في أزمة، لكن عناد الإدارة وضعهم في أزمة أكبر، فما المشكلة لو استفدت من مبابي لعام إضافي على المستوى الفني طالما لن تحصل القدر المعقول من الأموال من عملية بيعه هذا الصيف؟! وبدلًا من البحث عن بديل في لاعب مثل عثمان ديمبيلي فلتأخذ وقتك وتبحث في سوق الانتقالات عن عدة بدائل، حتى لو كانت تلك البدائل تعني الانتظار لعامين أو ثلاثة ليتم بناء مشروع متكامل قائم على فريق يسد كافة احتياجاته في كل المراكز وليس عدة نجوم دون تخطيط حقيقي كما هو الحال مع ديمبيلي، وكما كان مع ميسي ونيمار وغيرهم من قبل.