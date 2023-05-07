هل قلل من فهد بن نافل؟ .. فيديو مفاجأة حول واقعة ياسر المسحل المثيرة في النهائي الآسيوي

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أثار الجدل في نهائي الهلال وأوراوا، فما هي كواليس الواقعة؟

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رغم حسرة خسارة اللقب القاري إلا أن جمهور الهلال بجانب تألمه، هاجم ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد الموقف الغريب الذي جمعه بفهد بن نافل؛ رئيس الزعيم.

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الزعيم خسر إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمس السبت، أمام أوراوا ريد الياباني بهدف نظيف، بعدما تعادلا في الذهاب 1-1، ليخسر النادي السعودي اللقب القاري.

وخلال الساعات الماضية، انتشر فيديو لتجاهل غريب من المسحل لابن نافل، دفع الكثير للتساؤل حول أسباب توتر العلاقة بين الطرفين، لكن يبدو أن رئيس اتحاد القدم بريء من تلك الاتهامات.

وانتشر فيديو جديد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر توجه المسحل لابن نافل لمصافحته ومواساته بعد خسارة اللقب، إذ يبدو أن اللقطة التي فسرها البعض بالتجاهل، ما هي إلا لمصافحته له من قبل ليس أكثر.

جدير بالذكر أن هناك غضبًا هلاليًا تجاه المسحل وإدارته، في ظل ضغط مباريات الهلال ورفض تأجيلها خلال شهر أبريل الماضي، وهو ما تسبب في إجهاد اللاعبين بدنيًا وذهنيًا.

Shahid