هل قصد العودة لريال مدريد؟ إعلان رونالدو الأخير يثير الجدل!

هل نراه قريبًا في سانتياجو برنابيو؟

أثار كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد السابق، الجدل بسبب إعلانه الأخير عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

رونالدو تعاون مع شركة جديدة مختصة بصناعة الساعات، ونشر صورة قبل فترة وجيزة من بيان مانشستر يونايتد الإنجليزي بفسخ التعاقد بالتراضي.

ارتبط اسم رونالدو مؤخرًا بالنادي اللندني تشيلسي، لكن بعد نشر رونالدو صورة ساعته بدأ الجدال حول هل يلمح رونالدو للعودة لريال مدريد؟ وهل يوجد له مكان في تشكيلة كارلو أنشيلوتي؟

وظهر في الإعلان الخاص بالساعات صورة كريستيانو رونالدو وهو يسجل هدفًا في مرمى مانشستر يونايتد بقميص ريال مدريد وذلك في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2013.

الجدير بالذكر، انضم رونالدو للنادي الملكي في 2009 بعد مغادرة مانشستر يونايتد، واستمر في صفوف الملكي حتى 2018، حقق فيهم 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب كأس العالم للأندية، 2 كأس الملك، ولقبين كأس السوبر ولقبين دوري إسباني.

فهل من الممكن أن نرى صاحب الـ37 عامًا من جديد بجانب لوس بلانكوس بعد نشره لتلك الصورة تلميحًا للعودة لإسبانيا؟