هل فاوض الفرج العبود في معسكر منتخب السعودية بالمونديال؟

اتهام لقائد الهلال بالتفاوض مع نجم الاتحاد

شارك المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، وقدم صورة مُشرفة للكرة السعودية، ولكن بعد عودته اتهم البعض سلمان الفرج لاعب وسط نادي الهلال، بالتفاوض مع عبد الرحمن العبود جناح نادي الاتحاد من أجل ضمه للزعيم.

وانتشر عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "هاشتاج" يحمل عنوان "الفرج يفاوض العبود بالمنتخب"، في إشارة لقيام قائد الهلال بالتفاوض مع جناح الاتحاد الشاب.

وتفاعلت الجماهير مع الوسم الذي كان الأعلى تداولًا في المملكة العربية السعودية، حيث أكد الغالبية على أنها مجرد أخبار غير صحيحة، هدفها زعزعة استقرار فريقي الهلال والاتحاد، أطلقتها جماهير من فريق منافس لهما.

وتواجد سلمان الفرج وعبد الرحمن العبود ضمن قائمة منتخب السعودية، الذي شارك في كأس العالم 2022، والذي كان قريبًا من التأهل إلى دور الـ16 لولا الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين الأساسيين في صفوف الأخضر.

واحتل المنتخب السعودي المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، خلف الأرجنتين وبولندا والمكسيك بالترتيب.