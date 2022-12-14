هل علم أحد بوجوده؟ طرد غريب لماندجوكيتش ضد الأرجنتين!

مُفاجأَة في مواجهة كرواتيا والأرجنتين

ظهرت البطاقة الحمراء خلال لقاء الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022، والذي حسمه راقصي التانجو بثلاثية دون رد ليتأهلوا إلى نهائي كأس العالم في انتظار منافسهم من الفائز بين فرنسا والمغرب.

وتلقى الأسطورة الكرواتية ماريو ماندجوكيتش بطاقة حمراء من الحكم دانييلي أورساتو في الدقيقة 35 من زمن اللقاء، حيث طُلب من ماندجوكيتش مغادرة الملعب، بعد الاعتراض على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لمنتخب الأرجنتين.

و قال أحد المتابعين على منصة "تويتر": "بطريقة ما تم طرد ماريو ماندجوكيتش من 2018 لاحتجاجه على قرار العقوبة".

وأضاف آخر: "أولاً، لماذا تم طرد ماندزوكيتش، وثانياً هل أدرك أحد أنه كان هناك؟".

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا اعتزل في عام 2021 بعد فترات مع يوفنتوس والدحيل وأخيرًا ميلان، ويعمل حاليًا كمدرب مساعد في منتخب كرواتيا، كما تلقى ماندجوكيتش بطاقتين حمراوتين فقط طوال مسيرته الكروية.