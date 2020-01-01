هل ظلم التحكيم ليفربول؟ إحصائية تثبت الانحياز ضد محمد صلاح

أرقام جديدة تثبت تعرض صلاح وليفربول لظلم تحكيمي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تعرض محمد صلاح، لاعب ليفربول، لظلم تحكيمي واضح خلال الموسم المنتهي وذلك بعدم احتساب مخالفات وضربات جزاء كثيرة لصالحه.

محمد صلاح قاد ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا وكان هداف الفريق في البطولة بواقع 19 هدفًا.

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وحقق ليفربول اللقب محققًا 99 نقطة وهو ثاني أفضل بطل في تاريخ البريميرليج خلف مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 والذي جمع فيه 100 نقطة.

وذكرت صحيفة "إيمباير ذا كوب" أنّ هناك 6 لاعبين فقط لمسوا الكرة في الثلث الأخير للمنافس أكثر من محمد صلاح، كما أنّه أعلى لاعب تصل له الكرة في منطقة الجزاء.

وأشارت إلى أنّ صلاح قام بـ23 محاولة للمراوغة في الثلث الهجومي وهو التاسع في نسبة نجاح المراوغات، ورغم ذلك فإنّ هناك 152 لاعبًا تحصلوا على مخالفات أكثر منه.

وأوضحت أنّ الثلاثي الهجومي لنادي ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، تحصلوا على 3 ركلات جزاء فقط في الموسم رغم أنّهم من بين أكثر 5 لاعبين في الموسم المنصرم بالدوري الإنجليزي لمسًا للكرة داخل منطقة الجزاء.

بينما ثلاثي مانشستر يونايتد الهجومي والذي وصل إلى منطقة الجزاء بصورة أقل حصل على 7 ركلات جزاء.

الصحيفة عبرت عن دهشتها من حصول جاك جريليش على 167 مخالفة لصالحه مقابل 18 فقط لصالح صلاح، رغم أنّ الأخير تواجد في مواقع أصعب.

جدير بالذكر أنّ محمد صلاح أخفق في تحقيق لقب الحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي بعد إنهاء الدوري الإنجليزي في المركز الخامس بقائمة الهدافين.