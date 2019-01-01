هل طلب فيسينو الرحيل عن إنتر؟

لاعب الوسط يسير على خطى زميله الجناح الكرواتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن ماتياس فيسينو لاعب وسط الإنتر تقدم بطلب رسمي للرحيل عن صفوف الفريق قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي.

اللاعب صاحب الـ27 عامًا انضم للإنتر قادمًا من فيورنتينا صيف 2017، وقد ساعد النادي للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لكن أداءه تراجع هذا الموسم مما جعله لا يبدأ سوى 11 مباراة من الدوري الإيطالي، وقد تعرض لانتقادات واسعة بعد مباراتي بارما وتورينو.

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الصحيفة أوضحت أن فيسينو غير راضٍ عن وضعه في النيرادزوري ولذا لم يكتف بتقديم طلب الرحيل بل قدم للنادي عرضًا من نادٍ لم يُكشف عنه يرغب في ضمه نهائيًا هذا الشهر.

يُذكر أن إيفان بيريسيتش كان قد تقدم بنفس الطلب يوم الأحد الماضي، ولكن إدارة النادي الإيطالي أكدت عدم وصول أي عرض له رغم ما يُقال حول توصل اللاعب لاتفاق مع الآرسنال.