هل طلب تاليسكا الرحيل؟ رد رسمي من النصر

تعرف على موقف تاليسكا من الرحيل عن النصر

انتشرت أخبارًا خلال الساعات الماضية، حول وجود رغبة من جانب اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، للرحيل عن صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن تاليسكا لديه الرغبة في اللعب لفريق كورينثيانز البرازيلي، ويريد الرحيل عن النصر الذي انضم له خلال الصيف الماضي.

وحرص طلال الرشيد، عضو شرف نادي النصر، على توضيح الأمور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال تغريدة، ليحسم الجدل نهائيًا.

وجاء نص تغريدة الرشيد كالآتي: "الشائعة المتداولة عن تاليسكا أنه يرغب بالرحيل ولا يريد البقاء، والله العلي العظيم إنها كذب ولا لها أي ساس من الصحة".

ووجه الرشيد رسالة إلى جماهير نادي النصر بخصوص الشائعات التي تنتشر حول ناديها، حيث قال: "للعلم الفترة القادمة ستكثر مثل هذه الشائعات لا يهمونكم".

ويقدم تاليسكا مستويات رائعة رفقة نادي النصر هذا الموسم، حيث استطاع قيادته لتحقيق الفوز على أبها مؤخرًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل هدفين.

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وشارك أندرسون تاليسكا مع نادي النصر في 7 مباريات ببطولتي الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا، حيث ساهم في تسجيل 7 أهداف، بتسجيله 5 أهداف وصناعته هدفين.