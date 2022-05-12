هل تمت صفقة رونالدو؟ تغريدة محذوفة للنصر تثير الجدل

الجمهور النصراوي يتابع عن كثب جديد المفاوضات مع رونالدو، وحساب النادي يحيره

حيرة كبيرة يعيشها جمهور النصر السعودي ما بين الأنباء التي تؤكد اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تمثيل فريقه وبين تصريحات الصحفي الشهير صديق الدون بيرس مورجان، التي تنفي الاتفاق بين الثنائي.

هذه الحيرة زاد منها الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما نشر صورة الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف؛ لاعب الفريق، والذي يرتدي قميص رقم 7، وهو الرقم المفضل للدون، مع إرفاق الصورة بكتابة الرقم 7 محاطًا بقلبين باللون الأصفر.

الجماهير ترجمت هذه التغريدة أنها إشارة لإتمام التعاقد مع كريستيانو، على حساب ماشاريبوف، فيما ترجمتها قلة بأن الأوزبكي هو صاحب الرقم 7 الوحيد في العالمي وأن صفقة الدون لن تتم.

وبين هذا وذاك، قرر الحساب حذف التغريدة على الفور بعد إثارة الجدل، ليترك حيرة الجماهير خلفه دون توضيح رسمي.

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- تم حذف التغريدة 🥶 . . pic.twitter.com/XgYbOOizSE — عالم النصر 🇸🇦 (@NFC1World) December 5, 2022

يذكر أنه حال تعاقد النصر مع رونالدو في الشتاء المقبل، لن يتمكن من ارتداء قميص رقم 7، حتى لو تنازل ماشاريبوف عنه، بحكم قوانين الدوري السعودي، التي تمنع ارتداء لاعبين مختلفين لنفس الرقم في الموسم ذاته.