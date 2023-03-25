هل شعر بالندم؟ رافاييل فاران: أريد العودة إلى ريال مدريد!

3 فرق محتملة أمام المدافع الفرنسي

كشف المدافع الفرنسي رافاييل فاران لاعب مانشستر يونايتد، عن مفاجأة مدوية برغبته في العودة مرة أخرى إلى ريال مدريد.

صاحب الـ29 سنة الذي اعتزل مؤخرًا اللعب الدولي، انضم ليونايتد قادمًا من ريال في صيف عام 2021، ولكن يبدو أن الشياطين الحمر ليسوا المحطة الأخيرة له بمسيرته.

وقال فاران في تصريحات لمجلة "GQ":"قال لي الكثير من اللاعبين كم أنت محظوظ لأنك قررت الحصول على هذه الهدنة بالاعتزال الدولي، الخطوة جاءت في وقتها بعد موسم رهيب جسديًا وعقليًا".

وأضاف:"سأنهي مسيرتي سواء في ريال مدريد أو مانشستر يونايتد، وربما أعود إلى لانس، من المستبعد اللعب لأي فريق آخر قبل الاعتزال".

وتابع:"الأمور تبدو معقدة بالنسبة للعودة إلى ريال مدريد لأن من يرحل عن هناك غالبًا لا يعود، لذلك لانس ومانشستر هما الأقرب".

يذكر أن فاران لعب موسمه الأول كلاعب محترف مع لانس في موسم 2010/2011 قبل انضمامه إلى ريال مدريد، حيث حقق العديد من الألقاب المحلية والقارية مع العملاق الإسباني.