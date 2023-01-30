هل سيندم النصر؟ .. "رونالدو متشبع إنما ميسي طموح"

رغم ضخامة صفقة تعاقد النصر مع كريستيانو إلا أن الانتقادات تلاحقه منذ اليوم الأول

Shahid

في وقت يحتار به الكثيرون عند طرح اسم الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي عليهم، كان أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، حاسمًا في موقفه واحتياجات ناديه.

السعودية نجحت بالفعل في استقدام الدون خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، بينما تستهدف التعاقد مع ليونيل من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف المقبل، والصراع عليه محتدم بين الهلال والاتحاد تحديدًا.

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ورغم أن الهلال كان يسعى للتعاقد مع رونالدو لولا حرمانه من التعاقدات في الشتاء، يرى رئيس الاتحاد أن الدون لا يناسبه وأنه خيار ثانٍ بالنسبة لناديه بعد ليو.

وقال الحائلي، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "ميسي أفضل من رونالدو بالنسبة لاحتياجات الاتحاد، الأول قادر على العطاء لعامين قادمين، أما كريستيانو فهو متشبع وأعطى كل ما عنده".

وأضاف: "ليونيل توج بطلًا لكأس العالم مؤخرًا، هو فشل في 2010 و2014 و2018 ولم يفقد الأمل حتى تحقق مراده في 2022، هذا الطموح والدافع ما نبحث عنهما في اللاعبين الذين نحاول استقدامهم للاتحاد".

تصريح الحائلي ربما سيعرضه لهجوم حاد من قبل جمهور النصر، رغم أن رونالدو خذل الفريق في أول مباراتين له ولم يسجل أي أهداف، بل قاده للخروج من كأس السوبر السعودي بالهزيمة أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد، في نصف النهائي.

Shahid