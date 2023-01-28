هل سينتقل إلى النصر؟ الفتح يحسم موقف مراد باتنا

النجم المغربي ارتبط اسمه بالنصر مؤخرًا

Shahid

حسم نادي الفتح موقفه من انتقال النجم المغربي مراد باتنا إلى النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتي ستنتهي اليوم السبت.

وكانت بعض التقارير قد أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن هناك صفقة ستتم بانتقال مراد باتنا إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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ونشر محمد الضيف؛ مدير الإعلام والاتصال بنادي الفتح، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يؤكد فيها على أن باتنا مُستمر مع ناديه.

وجاء نص تغريدة الضيف كالآتي: "مراد باتنا فتحاوي ومستمر، انتهى"، ليتم التأكيد على أنه سيستمر مع النموذجي ولن ينتقل إلى النصر كما أشيع.

وأشارت التقارير إلى أن صفقة تبادلية كانت ستحدث بين النصر والفتح، بانتقال خالد الغنام إلى الأخير وهو ما حدث بالفعل، وانتقال باتنا إلى النصر وهو ما لم يحدث.

Shahid