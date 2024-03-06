هل سيقود ليفربول؟ سيموني إنزاجي يحسم موقفه من إنتر

تعرف على موقف إنزاجي من ليفربول

حسم سيموني إنزاجي مدرب نادي إنتر الإيطالي، موقفه من العرض المقدم له من نادي ليفربول الإنجليزي، لتدريب الفريق خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب.

كلوب أعلن في وقت سابق عن أنه سيرحل عن ليفربول نهاية الموسم الحالي، وأنه سيحتاج إلى موسم واحد للراحة، ومن ثم سيعود إلى عالم التدريب مرة أخرى.

وأشارت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" إلى أن سيموني غير مستعد لمغادرة إنتر حاليًا، وأصبح حريصًا على البقاء في النادي الإيطالي، بعدما قام ببناء فريق يرى أنه قادر على المنافسة على الألقاب السنوات القادمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن عقد إنزاجي سينتهي عام 2025، وهناك رغبة للتفاوض على شروط جديدة بالعقد، حيث سيزيد عقده عن 5.5 مليون يورو الذي يحصل عليه سنويًا خلال الوقت الحالي.

وفي حديث للمدرب إنزاجي عن مستقبله، قال: "أنا سعيد هنا في إنتر وأشعر أنني بحالة جيدة مع الإدارة والمشجعين، وبشأن عقدي؛ سنجتمع بعد هذا الموسم لمناقشة التمديد، وستكون المفاوضات جيدة".