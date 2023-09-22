هل سيرحل عن الهلال؟ جيسوس يحسم الأمر نهائيًا

تعرف على موقف جيسوس من الرحيل عن الهلال

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انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول تفكير إدارة الهلال في إقالة المدرب البرتغالي جورج جيسوس من منصبه، بسبب عدم ظهور الزعيم بالمستوى المطلوب حتى الآن.

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وتعثر الهلال تحت قيادة جيسوس في آخر مباراتين أمام نافباخور بدوري أبطال آسيا وضمك بدوري روشن السعودي بالترتيب، بعد التعادل بنفس النتيجة 1-1.

ونشر الصحفي البرازيلي جوناس ستيلمان محادثة بينه وبين جيسوس، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وهو يسأله عن إمكانية رحيله عن الهلال، في ظل اهتمام فلامنجو بالتعاقد معه.

وسأل ستيلمان المدرب البرتغالي عن موقفه من الرحيل عن نادي الهلال خلال الوقت الحالي، ليرد المدرب البرتغالي قائلًا: "مستحيل".

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وعلق جوناس قائلًا: "أجاب جيسوس على سؤالنا بأن رحيله عن الهلال مستحيل، وتجدر الإشارة إلى أن اسم جيسوس مرتبط بفلامنجو في ظل اقتراب رحيل خورخي سامباولي المدرب الحالي للفريق الأحمر والأسود".

ويقدم فلامنجو عروضًا ضعيفة خلال الفترة الماضية، حيث لم يحقق سوى انتصار واحد في آخر 5 مباريات، منهم خسارة نهائي كأس البرازيل على يد ساو باولو.

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