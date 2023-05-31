هل سيدرب البرازيل؟ ريال مدريد وأنشيلوتي يتفقان على مستقبل الإيطالي

المدرب المخضرم يملك عرضًا هامًا من المنتخب البرازيلي

يبدو أن كلًا من ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي قد صرفا النظر عن فكرة رحيل المدرب الإيطالي في الوقت الراهن، حتى مع العرض البرازيلي الذي قدم للمدرب المخضرم.

صحيفة "آس" الإسبانية أشارت إلى أن القرار النهائي من أنشيلوتي وريال مدريد هو بقاء الإيطالي الموسم المقبل أيضًا، وبذلك يغلق الباب أمام أنباء رحيله إلى منتخب البرازيل.

التركيز في الوقت المقبل سيكون على تدعيم تشكيلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، سواء بأسماء جديدة، أو بالإبقاء على القوام الأساسي المهم للفريق الملكي.

الأولوية في الوقت الراهن لتحديد موقف كريم بنزيما، ومصير العروض القادمة من المملكة العربية السعودية من أجل ضمه إلى دوريها المتطور.