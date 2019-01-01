هل سيتم التجديد لجروس أم سيرحل؟ الزمالك يرد

عقد جروس مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، على أن مسألة استمرار أو رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، لم يتم حسمها حتى الآن.

أمير مرتضى قال خلال تصريحات لقناة المحور: "جروس مستمر في قيادة الزمالك، وفقًا للعقد المبرم معه، وقرار رحيله لا يرتبط بالنتائج والحسابات، والأمر ليس رهان أو قمار".

المشرف على الكرة بالزمالك تابع: "سيتحدد رحيل أو استمرار جروس في موعد محدد، ولكن الرغبة الآن هو بقائه داخل القلعة البيضاء".

🎤- صف جروس بأول حرف من اسمك؟ pic.twitter.com/CB4xzBX9s0 — جول مصر (@goaleg) May 5, 2019

وأردف: "يجب على الجميع دعم جروس خلال تلك الفترة، بعد الوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية، لأن النادي يمر بمرحلة صعبة".

واختتم أمير مرتضى تصريحاته قائلًا: "لا يدار نادي الزمالك بالعواطف، والقرارات الحاسمة يجب أن لا تخضع لمثل تلك الطرق".

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الزمالك وصل إلى المباراة النهائية، بعد تخطي فريق النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي.