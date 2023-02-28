هل سجل الجوائز باسمه؟ كريستيانو رونالدو يحتكر جولة التأسيس

رونالدو يُواصل حصد الجوائز الفردية في السعودية

يبدو أننا نعيش زمن كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي، إذ يُواصل نجم النصر تحطيم الأرقام القياسية وحصد الجوائز الفردية في البطولة الأقوى في الشرق الأوسط.

رونالدو كان قد تُوج نجمًا للجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي بعد إحرازه الهاتريك في مرمى الوحدة خلال شوط واحد فقط، وقد أصبح أفضل هداف في تاريخ دوري المحترفين طبقًا لمعدل الأهداف بالدقائق، علمًا أن الإحصائية شملت كل من سجل خمسة أهداف على الأقل في البطولة.

الجائزة الأخيرة التي حصل عليها اللاعب هي هدف الجولة الـ18 والتي أطلق عليها لقب جولة التأسيس احتفالًا بيوم التأسيس في السعودية.

الهدف النجم البرتغالي تفوق على هدفي ألكسندر ترايكوفسكي للفيحاء في مرمى التعاون ورينو لوبيز للباطن في مرمى الاتفاق، إذ حصد 77% من الأصوات خلال التصويت الذي جرى عبر حساب دوري روشن السعودي على تويتر.

يُشار إلى أن رونالدو وخلال 450 دقيقة فقط من اللعب في الدوري السعودي استطاع إحراز 8 أهداف، بما يتضمن سوبر هاتريك ضد الوحدة وهاتريك ضد ضمك، وصنع هدفين.