كأس رابطة الدوري الإنجليزي

هل ستُجرى قرعة كأس كاراباو في الفضاء؟

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
المدير التنفيذي السابق لرابطة الدوري الإنجليزي يُجيب على السؤال

صرح المدير التنفيذي السابق لرابطة الدوري الإنجليزي شون هارفي، بأنه كان قاب قوسين أو أدنى من القيام بحدث فريد من نوعه في عالم كرة القدم، وذلك قبل أن يستقيل من منصبه الصيف المنقضي.

وقال المسؤول البارز السابق في كرة القدم الإنجليزية، إنه أراد إجراء قرعة كأس كاراباو في الفضاء الخارجي، ولم يكتف بالرغبة فقط، بل تواصل مع محطة فضاء دولية.

بدون ميسي .. الأرجنتين تتعادل مع ألمانيا في مباراة مثيرة

وفي مقابلة مع صحيفة "تيلجراف"، اعترف هارفي بشكل واضح وصريح، أن القرعة كانت ستُجرى بالفعل في المكان الذي يحلم به، لكن الوقت لم يساعده لتحقيق ذلك.

وقال "بصراحة، أجرينا مناقشات مع محطة فضاء دولية لإجراء قرعة كاراباو في الفضاء"، وذلك دون أن يُعطي تفاصيل أخرى عن سبب عدم الاتفاق أو إمكانية تجدد الفكرة في المستقبل.

 

إغلاق