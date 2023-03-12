هل تورط رومارينيو؟ لجنة المنشطات تحسم الجدل

ما هي حقيقة تناول رومارينيو للمنشطات؟

انتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأخبار التي تُفيد بأن البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد، متورط في أزمة منشطات، وسيتم إيقافه خلال الفترة القادمة.

وانتشرت تلك الأخبار عقب مباراة الاتحاد أمام النصر، والتي سجل فيها رومارينيو هدف الانتصار، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن لجنة الرقابة على المنشطات، أكدت على أنه لم يتم اكتشاف أي حالة إيجابية من عينات لاعبي كرة القدم خلال الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن رومارينيو، مجرد أحاديث غير صحيحة، وخلفيتها الصراعات والتنافس بين الأندية وجماهيرها.

اللجنة شددت على أنه سيتم اختيار عينات اللاعبين الأجانب بنظام القرعة داخل الملعب، بحضور ممثل من كل نادٍ، ويتم التوقيع على الإجراءات المتخذة والنماذج المعتمدة بحضور مسؤول جمع العينات.