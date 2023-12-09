الأوروجوياني لا يبدو مرشحًا للرحيل عن البلوجرانا..

كذبت بيئة الأوروجوياني رونالد أراوخو لاعب برشلونة أنباء تواصله مع توماس توخيل أو بايرن ميونخ بشكل قاطع بشأن صفقة محتملة لانضمامه إلى البافاري سواء في الشتاء أو الصيف المقبلين.

وكانت شبكة "سكاي" الألمانية قد تحدثت عن تواصل تم بين الطرفين، لكن وفقًا لمصادر صحيفة "سبورت" تم نفي ذلك قطعيًا من بيئة اللاعب.

يطمح توخيل في جلب لاعب إلى خط دفاعه وبدأ المباحثات حول العديد من الأسماء، لكن أهمها يبدو أنه رونالد أراوخو وبدرجة أقل كليمونت لونجليه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إلا أن عقد اللاعب الذي يصل إلى عام 2026 وقيمة الشرط الجزائي البالغة مليار يورو، تعرقل الوصول إلى اتفاق سهل لضم اللاعب الأوروجوياني.

وتصل قيمة اللاعب السوقية إلى 70 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" ومن غير المرجح أنه يريد التوجه إلى أي مكان خارج النادي الكتالوني.