هل تنتهي مشاكل بايرن ميونخ برحيل كوفاتش؟

تراجع بايرن ميونخ وتذبذب المستوى مستمر منذ بداية الموسم فهل تكون الإجابة في إقالة المدرب نيكو كوفاتش؟

يشهد نادي بايرن ميونخ تذبذبًا في المستوى للموسم الثاني على التوالي منذ قدوم المدير الفني الجديد نيكو كوفاتش بعد نهاية كأس العالم الأخيرة.

تراجع بايرن ميونخ توقع البعض أنه مبرر بعد رحيل يوب هاينكس عن الفريق بعد الثلاثية الشهيرة وقدوم بيب جوارديولا ورحيله هو الآخر وفترة أنشيلوتي الوجيزة.

لكن بعد قدوم نيكو كوفاتش المدرب صاحب التجربة المميزة في آينتراخت فرانفكورت توقع الجميع أن تتغير الأمور، بالأخص بعدما شاهدت الجماهير كيف قدم آينتراخت كرة قدم رائعة مع مديرهم الفني الجديد.

الإشادة على كوفاتش في بداية مشواره انهالت عليه من كل مكان لكن سريعًا ما تحولت تلك الإشادة لهجوم طلبات برحيل المدير الفني الجديد عقب تراجع النتائج واهتزاز الأداء.

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مطالب الجماهير المستمرة منذ عام ونصف تقريبًا كانت تهدأ على فترات لتعود من جديد أقوى في كل مرة يتعثر فيها البافاري أو يغضب أداءه جماهير الفريق.

لكن هل الجماهير محقة في كل ذلك الغضب؟ وهل يتحمل نيكو كوفاتش المسؤولية منفردًا رغم كل المشاكل التي تحيط بالفريق بالفعل؟ هذا ما سنحاول الوصول له في الأسطر المقبلة.

مسؤولية الإدارة

يعاني بايرن ميونخ من مشاكل عديدة وبكل تأكيد لن يكون لرحيل كوفاتش مفعول السحر في حلها، على رأس تلك المشاكل طريقة الإدارة في تسيير فترات الانتقالات والاعتماد على نجومًا بأسعار قليلة.

سياسة إدارة النادي تقترب لكونها حالة انعزال عن واقعية سوق الانتقالات الذي أصبح فيه بايرن ميونخ متخلفًا بسنوات ضوئية خلف منافسين مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، وحتى أرسنال ومانشستر يونايتد وإنتر مؤخرًا.

تعتمد الإدارة مؤخرًا على الترقيع وحل المشاكل بشكل مؤقت في سوق الانتقالات فشاهدنا الفريق يضم رودريجيز في إعارة ثم تلاه كوتينيو مؤخرًا من برشلونة وتلك مشكلة لا يمكن التغاضي عنها وتحميلها للمدرب وحده.

ليفاندوفيسكي - one man show

تحول بايرن ميونخ في الأسابيع الماضي لفريق يعتمد على لاعب واحد فقط هو روبرت ليفاندوفيسكي الذي أصبح مساهمًا في التسجيل بكل مباراة للبافاري.

لو قمنا بتجربة افتراضية ألغينا فيها أهداف النجم البولندي هذا الموسم مع بايرن ميونخ سنجد ترتيب الفريق في جدول الدوري الألماني مريعًا.

وجود نجم كليفاندوفيسكي في أي فريق ضروري لكنه يصبح مشكلة عندما يتم الاعتماد عليه بشكل كامل مثلما يحدث مع برشلونة في العديد من الأوقات بوجود ليونيل ميسي، أو كما كان الوضع مع ريال مدريد في وجود كريستيانو رونالدو وشاهدنا مشاكل التهديف في الموسم الماضي عقب رحيله.

هذه المشكلة أيضًا لن تختفي بشكل سحري حال رحيل كوفاتش حيث يخرج البديل المثالي لليفاندوفيسكي من خلف الضباب أو يصبح الفريق أكثر جماعية بشكل مفاجيء.

مشاكل داخلية

هناك أيضًا مشاكل الفريق الداخلية التي تظهر على السطح من فترة لأخرى والتي نرى فيها مولر غاضبًا من عدم مشاركته بشكل مستمر.

وشاهدنا في الأسابيع الماضية أيضًا اللاعب الاسباني خافي مارتينيز يبكي في أرض الملعب عقب أن بقي على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

ضف لذلك تغيير طريقة اللعب لتناسب وجود البرازيلي كوتينيو القادم من برشلونة على سبيل الإعارة والذي سيكون وجوده لما بعد الصيف المقبل محل شكوك.

كل تلك مشاكل ربما يكون كوفاتش جزءًا منها لكنها بالتأكيد لن تحل بشكل تلقائي لو رحل عن الفريق، ربما بعضها في حاجة لمدرب لديه شخصية مختلفة وأكثر قوة مثل طريقة تعامل الإدارة مع الصفقات.

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والبعض الآخر في تلك المشاكل ربما يكون في حاجة لمدير فني لديه من المرونة ما يسمح للفريق أن يكون كاملًا بديلًا للهداف وألا تغيب الأهداف حال غياب لاعب واحد.

وربما يكون جزء آخر من المشاكل في حاجة لمدرب لديه شخصية تستطيع التعامل مع نجوم الفريق الكبار عندما يختار ألا يستعين بهم بشكل أساسي.

المؤكد أن المشكلة الحالية في بايرن ميونخ ليست مشكلة كوفاتش وحده وأن ما يمر به النادي لن ينتهي برحيله وهو ما تدركه الإدارة وإلا لما كنا قد رأيناها تتمسك به في كل مناسبة، لكن المشكلة الأكبر أن نفس الإدارة ربما لا ترى نفسها من أسباب المشاكل الحالية.