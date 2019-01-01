هل تمنع إصابة كافاني ومبابي انتقال نيمار إلى برشلونة؟

إصابة كافاني ومبابي تجعل باريس سان جيرمان في حاجة لنيمار.. وربما تمنع انتقاله إلى برشلونة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية لا صوت يعلو فوق صوت نيمار، ولا فوق أخباره وانباء انتقاله من باريس سان جيرمان إلى برشلونة، مع عدد من العروض المختلفة التي تذكرها الصحافة، حتى بقى أن يعرض البارسا 500 مليون يورو بالإضافة إلى ليونيل ميسي وكامب نو ورئيس النادي بارتوميو.

تتضارب الأنباء بين حسم الصفقة وبين نفي لتلك الأخبار، وبين هذا وذلك يظل مستقبل اللاعب معلقًا بين الإدارتين، خاصة بعد أزمته الأخيرة مع إدارة ومدرب وجماهير باريس سان جيرمان، والتي جعلته غير مرغوب فيه هناك.

باريس سان جيرمان استبعد نيمار من قائمة الفريق في المباريات الأولى من الدوري الفرنسي، في انتظار رحيله إلى برشلونة بالطبع، خاصة بعدما انقلبت عليه الجماهير عقب تصريحه بأن ذكرى ريمونتادا برشلونة ضد باريس سان جيرمان هي الأفضل في برشلونة، الرجل لم يكتفِ بهذا، بل ذكرها بصيغة "حينما تغلبنا على باريس سان جيرمان"

ولكن عرض برشلونة الأخير تم رفضه، في الوقت الذي يتبقى فيه ساعات فقط على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، وتزايد احتمالية بقاء النجم البرازيلي في صفوف نادي العاصمة الفرنسية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 29, 2019

البعض يتحدث عن تراجع لبرشلونة، وآخرون عن تمسك باريس سان جيرمان، خاصة بعد إصابة كيليان مبابي وإيدينسون كافاني وقرعة دوري أبطال أوروبا التي ستفرض على الفريق الباريسي مواجهة ريال مدريد مبكرًا.

كل هذا يجعل باريس سان جيرمان في حاجة لنيمار على الرغم من كل هذه الأزمات، فهو لن يلعب الفترة الأولى من الموسم مثلًا بدون أي لاعب من الثلاثي الهجومي، خاصة مع ضعف الخيارات البديلة.

ولكن في نفس الوقت، يظل ذلك مجرد احتمال، فبالتأكيد في حال اتخذا القرار إداريًا لا يمكن أن يتم التراجع فيه بسهولة، ومن الممكن أن تمر إصابات الخط الأمامي دون تغيير في الخطط.

ما أفاد بيه موندو ديبورتيفو وراك وان وراديو كاتالونيا مؤخرًا أن الصفقة توقفت بالفعل، وذلك بعد رفض برشلونة مطالب باريس سان جيرمان الأخيرة.

الفريق الباريسي طلب توديبو وإيفان راكيتيتش وإعارة عثمان ديمبيلي بالإضافة إلى 130 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل نيمار، الأمر الذي شعر برشلونة أنه مبالغ فيه وقرر الانسحاب من الصفقة، هذا وفقًا للمصادر التي قالته بالطبع وليست معلومات مؤكدة بنسبة 100%.

ورغم ذلك لا زال في الميركاتو ساعات قد تشهد المزيد من الإثارة في هذه القصة، تلك التي سيدور حولها ما تبقى من الميركاتو وحتى إغلاقه، ومن الممكن أن نظل نتحدث عن توقيع نيمار على العقد قبل إغلاق الميركاتو بثوانٍ لأيام بعدها، المسلسل يبدو مشوقًا والجميع ينتظر نهايته، تلك التي لن يعلنها أحد قبل أن يستنفذ الأمر كل ما يمكن استنفاذه.

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في النهاية يبقى خيار البقاء محتملًا، ولكن لا أحد يعلم كيف سيتم التعامل مع الأمر من نيمار ومن النادي في حال أغلق الميركاتو ولا زال النجم البرازيلي لاعبًا في صفوف باريس سان جيرمان، فهل ستأتي أوامر مشاركته من عدمها من الإدارة أم أن توماس توخيل سيقرر هو ما الذي يريد من لاعبه، وحتى يأتي ذلك الحين فإن كل الاحتمالات مفتوحة وكل التفسيرات تبدو منطقية، بانتظار القول الفصل بعد ساعات قليلة.