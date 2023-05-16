"هل تمزح معي؟".. رد فعل جوليان ناجيلسمان بعد إقالته من تدريب بايرن ميونخ

كيف كان رد فعل مدرب بايرن ميونخ السابق على قرار إقالته؟

كشف وكيل جوليان ناجيلسمان، عن رد فعل مدرب بايرن ميونخ السابق على خبر إقالته من تدريب الفريق هذا الموسم.

وتم إقالة ناجيلسمان، في شهر مارس الماضي بعد هزيمة الفريق ببطولة الدوري الألماني أمام باير ليفركوزن، وتعرض نادي بايرن ميونخ لانتقادات قوية بسبب طريقة إقالته للمدرب حيث أخبر النادي الصحفيين بالخبر قبل أن يخبر ناجيلسمان نفسه.

وقال فولكر ستروث، وكيل المدرب في تصريحاته لبرنامج "Phrasenmaher": "كنت في مطعم في كولونيا مع كارستن ماشماير وفي ذلك المساء التقيت أيضًا بالممثل جان جوزيف ليفيرس، ثم تلقيت مكالمة من صحفي قال لي:" سارت الأمور بسرعة كبيرة مع جوليان! "

وتابع: " قلت له ماذا تقصد؟" فقال" كيف أنت لا تعرف ذلك بعد؟ جوليان أقيل وتوماس توخيل هو المدرب الجديد".

وأضاف: "لم يعلم ناجيلسمان أي شيء وسألني"هل تمزح معي؟" كنت سأراهن على ثروتي بعد مباراة ليفركوزن تلك بأنه لن يحدث شيء على الإطلاق كنت أعتقد أنهم سيظلون ينتظرون المباريات ضد مانشستر سيتي على سبيل المثال ".

وحل توماس توخيل محل ناجيلسمان، بسبب تراجع مستوى ونتائج الفريق وخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا وفقده صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.