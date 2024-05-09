هل تلقيت العدوى من تشافي؟ نوير "المتألم" يلوم العشب على هدف خوسيلو!

نجم البافاري التاريخي يعاين الأضرار

تحدث مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ بأسى شديد عن اللقطة التي تسببت في إهداء التعادل لريال مدريد في الدقائق الأخيرة من مباراته ضد البافاري ومن ثم فاز الملكي بهدف ثان ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال نوير في تصريحات لشبكة DAZN: "يجب أن أقول إنني توقعت الكرة بطريقة مختلفة، ظننتها ستكون أقرب باتجاه الصدر".

وأضاف: "لقد ذهبت الكرة إلى مستوى أعلى قليلًا، لم أتوقع أن تحركها رقعة العشب بهذه الطريقة، كانت نتيجة قاتلة!".

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وأردف: "أمر مرير أن يتم إقصاؤنا بهذه الطريقة، كان من الممكن أن نقصى بنتيجة 1-0، لكن أن تبقى لك الريادة حتى هذا الوقت من المباراة ثم تفقد كل شيء أمر مرير".

وختم: "لقد كنا نشاهد نفسنا في النهائي حتى الدقيقة 85، كنا متقدمين بخطوة بالفعل.. لا كلمات لوصف ما حدث!".

ويبدو أن خصوم ريال مدريد دائمًا ما يتحدثون عن العشب، في ظل شهرة مدرب غريم ريال مدريد، برشلونة، تشافي هيرنانديز، بالتصريح الدائم عن تأثير العشب على مجريات المباريات التي يخوضها فريقه.