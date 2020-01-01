هل تقدم الهلال بعرض للتعاقد مع الشهري؟ الرائد يوضح

هل تقدم الهلال بعرض رسمي للتعاقد مع صالح الشهري نهائيًا؟

اقترب صالح الشهري، لاعب نادي الرائد، المعار لصفوف نادي الهلال، من العودة إلى ناديه، بعد اقتراب نهاية فترة إعارته لصفوف الزعيم بنهاية الموسم الحالي.

صالح الشهري انضم لصفوف نادي الهلال مع بداية الموسم الحالي، قادمًا من الرائد، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، إلا في حالة رغبة الزعيم في ضمه نهائيًا، ليتقدم بعرض جديد.

وكشف صالح المرشود نائب رئيس نادي الرائد، عن صحة ما تردد حول تقديم الهلال عرضًا رسميًا، لشراء المدة المتبقية من عقد صالح الشهري، خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" التلفزيوني.

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المرشود قال: "الشهري مازال لاعبًا في صفوف نادي الهلال، وإعارته لم تنتهِ بعد، ولا يوجد حديث حتى الآن حول شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب".

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نائب رئيس الرائد تابع: "لم نتلق أي عروض رسمية من نادي الهلال خلال الفترة الماضية، والرائد لم يحصل على أي عروض من أندية أخرى بشأن اللاعب صالح الشهري".

واختتم المرشود تصريحاته قائلًا: "إعارة الشهري لمدة سنة واحدة، وفي حال وجود رغبة من الهلال للتجديد مع اللاعب، تخاطبنا رسميًا، ولن يتم الوقوف في طريق اللاعب إذا كان العرض مناسبًا".

ولعب صالح الشهري مع الهلال في 17 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم، استطاع أن يسجل 7 أهداف ويصنع هدفًا واحدًا، خلال 635 دقيقة لعبها مع الزعيم.