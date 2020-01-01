هل تفاوض الهلال مع هالك؟ الكشف عن الحقيقة

حقيقة تفاوض الهلال مع البرازيلي هالك.

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة ما تم تداوله حول تفاوض نادي الهلال مع البرازيلي جيفانيلدو دي سوزا الشهير بـ"هالك"، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتويةالمقبلة.

صحيفة "أبولا" البرتغالية، نشرت تقريرًا تشير خلاله إلى أن نادي الهلال أجرى اتصالات بشكل مبدئي مع المهاجم البرازيلي هالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الصحيفة البرتغالية أن مسؤولو نادي الهلال استعدادهم لتقديم عرض مغري للتعاقد مع جيفانيلدو دي سوزا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حالة قبوله ارتداء قميص الزعيم خلال الفترة القادمة، حيث يتلقى عرضين من بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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وأشارت مصادر لصحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن ما تم تداوله حول وجود محادثات بين مسؤولين بإدارة الهلال واللاعب ليس له أساس من الصحة.

وكان هالك لاعبًا في صفوف نادي بورتو البرتغالي عام 2008 واستمر معه حتى 2012، لينتقل بعدها إلة زينت الروسي لمدة 4 مواسم، ثم انتقل إلى شنجهاي الصيني.

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وحدثت مشادة كلامية بين هالك والمدرب البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني لفريق شنجهاي الصيني، بعدما قام بتبديله في مباراة الفريق أمام يوكو هاما مارينوس.