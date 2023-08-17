هل تغير بالفعل؟ ديمبيلي يتحمل مسئولية كبرى في باريس سان جيرمان رسميًا!

النجم الفرنسي الموهوب على أتم الاستعداد للأداء الجيد

مسئولية كبيرة يتطلع الفرنسي عثمان ديمبيلي أن يحملها بقوة في الفترة المقبلة، وانطلق من رقم قميصه مع باريس سان جيرمان الذي غيره بعد 5 أيام فقط من انضمامه إلى الفريق.

فقد أعلن باريس سان جيرمان ارتداء ديمبيلي القميص رقم 10 مع الفريق بدءًا من الموسم المقبل، وهو الرقم الذي كان ملكًا للبرازيلي نيمار الراحل عن صفوف الفريق الباريسي إلى الهلال السعودي.

يبدو الرقم 7 حكرًا على كيليان مبابي نجم الفريق الذي يظهر خلال الأيام الماضية أنه باق مع الفريق الباريسي، كما أن الرقم 11 يبدو أنه لم يكن ضمن خطط ديمبيلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفرنسي لطالما انتقد بسبب عدم تحمله للمسئولية، لكن يبدو الآن بوضوح أنه على أتم الاستعداد لحملها على أكمل وجه.