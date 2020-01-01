هل تغيرت عقليته؟ جوارديولا راضٍ عن التعادل مع مانشستر يونايتد

التعادل مفيد في النهاية..

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن رضاه على نقطة التعادل التي جناها فريقه من مباراة مانشستر يونايتد، معتبرًا أنها ستكون ذات فائدة في المستقبل.

وخيّم التعادل السلبي بدون أهداف على ديربي مانشستر، وتلقى سواءً جوارديولا أو أولي جونار سولشاير انتقادات عدة على أداء كتيبتهما في المباراة.

ورغم أن التعادل لم يكن ذي منفعة للفريقين على صعيد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لكن جوارديولا حاول النظر إلى نقطة التعادل من منظور إيجابي قياسًا بإمكانات الخصم.

المزيد من الفرق

الفيلسوف الإسباني في تصريحات للصحافة بعد المباراة قال "لقد صنعنا ثلاث أو أربع فرص واضحة، لا يمكنك توقع الكثير أمام فريق مثل يونايتد، نقطة جيدة في النهاية، ستكون جيدة في المستقبل".

كما أضاف "يونايتد فريق قوي دائمًا، هذا أولد ترافورد ومن بعض التفاصيل خرجوا من دوري أبطال أوروبا. إنهم يسجلون عندما يمكنهم الركض لكننا تحكمنا بالمباراة جيدًا حقًا".

وعن غياب الجماهير "إنه ليس ديربي، الأمور تكون مختلفة بوجود الجماهير وربما يزيد الضغط أكثر، الأمر مختلف كل أسبوع بدون جماهير، الفيروس لا يزال موجود، عليك أن تكون حذرًا".

سولشاير: قدمنا أفضل أداء أمام مانشستر سيتي ولكننا لم نحقق النتيجة الأمثل

"صنعنا فرصًا كافية، انظر إلى كيف تغلبوا علينا الموسم الماضي أو كيف تغلبوا على وست هام بعد التأخر 1-0، يمتلك يونايتد جودة جيدة للغاية."

وأتم "الشيء المهم أن شباكنا لم تهتز، كانت لدينا فرص للفوز ولكن المباراة كانت صعبة، علينا أن نكون أكثر حدة في الهجوم".

يذكر أن سيرخيو أجويرو لم يشارك في المباراة رغم تعافيه من الإصابة مؤخرًا، وقد برر جوارديولا ذلك بأنه تعرض لآلام في المعدة وأوضح أنه من الوارد تواجده في مباراة الأسبوع المقبل.

كما تجدر الإشارة إلى أن التعادل جعل رصيد مانشستر سيتي 19 نقطة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد الشياطين الحمر 20 نقطة في المركز السابع.