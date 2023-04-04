هل تغريه أموال السعودية لمغادرة أوروبا؟ ليونيل ميسي يمتلك 3 خيارات في الصيف!

ما هي وجهة ميسي الموسم القادم؟

قدم نادي الهلال السعودي عرضًا ضخمًا، لنجم الأرجنتين ليونيل ميسي، من أجل انضمام البرغوث للزعيم الصيف المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي، منذ انضمامه في يوليو 2021.

ووفقًا للصحفي الإيطالي، فابريتسيو رومانو، تقدم نادي الهلال السعودي لليونيل ميسي بعرض يزيد عن 400 مليون يورو بالعام.

وأكد الصحفي أن ميسي يفضل اللعب بأوروبا، لكن النادي الباريسي، يريد خفض راتب البرغوث، وذلك ما يعيق تجديد عقده مع بطل فرنسا.

الجدير بالذكر أن برشلونة أشار شفهيًا عن رغبة الجميع بالنادي الكتالوني بعودة ليونيل ميسي، لكن ينتظر الاتحاد الإسباني بسبب مشكلات النادي مع رواتب اللاعبين.