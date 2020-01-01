هل تغاضى الحكم عن طرد ميسي للمرة الثانية؟

موقف مثير للشك من ميسي أمام بيلباو

ظهر ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ، في لقطة جديدة مثيرة للجدل أمام أتلتيك بيلباو في الجولة 31 من الدوري الإسباني حول تجاهل الحكم منحه البطاقة الحمراء من عدمه

ميسي صنع لإيفان اكيتيتش هدف فوز برشلونة على بيلباو في الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو".

وكان ميسي قد نجا من فخ البطاقة الحمراء أمام إشبيلية بعد اعتدائه على مدافع الفريق الأندلسي دون كرة.

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وفي الدقيقة 69، وأثناء محاولة ييراي ألفاريز، مدافع بيلباو تشتيت الكرة، دهس ميسي قدمه مما دفع الحكم لمنح اللاعب مخالفة.

الحكم جيل مانزانو لم يمنح ميسي أي بطاقة سواء صفراء أو حمراء في اللقطة المثيرة للجدل والتي ظهر فيها التدخل العنيف على مدافع الفريق الباسكي.

ميسي تعرض لانتقادات كثيرة بعد ما حدث أمام إشبيلية وانتقد الجمهور تجاهل الحكم منح ميسي البطاقة الحمراء أو الصفراء على أقل تقدير.

كما حصل البرغوث على ركلة جزاء أمام ليجانيس في الجولة 29 من الليجا مشكوك في صحتها، لتصبح المباراة الثالثة على التوالي التي يتواجد فيها البرغوث في موقف يدعوا للشك.

جدير بالذكر أنّ ميسي وصل إلى صناعة الهدف رقم 250 له في مسيرته بينما فشل للمرة الثانية في تسجيل هدفه الـ700 في تاريخه.