البرتغالي يريد خطوة جديدة

مع دخوله الأوقات الأخيرة في عقده مع مانشستر سيتي، يطمح البرتغالي برناردو سيلفا إلى أخذ خطوة جديدة خارج قلعة السيتيزن في الصيف المقبل.

صحيفة "ذا أتليتك" ذكرت بأن برناردو يميل إلى أن تكون خطوته القادمة في الدوري الإسباني على وجه التحديد.

لاعب الوسط البرتغالي كان قريبًا للغاية من برشلونة الصيف الماضي، لكن عدم قدرة برشلونة على تمويل صفقة بهذا النوع في ظل قيود اللعب المالي النظيف عرقلت هذه الخطوة.

برناردو بدوره لم يتأقلم بنسبة 100٪ على أجواء الحياة في إنجلترا، وتبدو إسبانيا وجهة أكثر ملاءمة للاعب البالغ من العمر 28 عامًا.