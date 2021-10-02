هل تعمد تاونسند استفزاز كريستيانو رونالدو؟ اللاعب يجيب

حديث رائع للغاية..

رفض أندروس تاونسند مزاعم استفزاز الأسطورة كريستيانو رونالدو في مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد، إذ أكد أن احتفاله بطريقة الدون جاء تعظيمًا واحترمًا له وليس العكس.

وكان تاونسند قد أحرز هدف التعديل لإيفرتون في شباك مانشستر يونايتد بأولد ترافورد ثم توجه إلى المدرجات واحتفل بطريقة رونالدو الشهيرة "siii".

البعض اعتبر أن قيام تاونسند بهذا استهدف في المقام الأول استفزاز رونالدو والسخرية منه خصوصًا وأن البرتغالي لم يبدأ المباراة أساسيًا، لكن نجم إيفرتون نفى الفكرة تمامًا.

اللاعب في حديث للصحافة بعد المباراة قال "لم أفعل ذلك لتقليده، بل إنها علامة احترام للرجل الذي أثر كثيرًا في مسيرتي".

استحق الدكة؟ أرقام ضعيفة لرونالدو مع مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

كما أضاف "قضيت ساعات طويلة في الملعب وفي غرفة الفيديو أحاول تحليل ركلاته الحرة وطريقة تحركه وطريقة تكريس نفسه لكرة القدم".

وأتم تاونسند حديثه "لذلك هذا لم يكن تقليدًا أو تقليلًا منه، بل إنه احترام لمثلي الأعلى في كرة القدم، ربما لم أقام بإنصاف الاحتفال أو تنفيذه بالشكل الصحيح".

جهود مانشستر يونايتد فيما بعد للخروج بالثلاث نقاط فشلت على الرغم من نزول رونالدو إلى أرض الملعب ومحاولته هز شباك جوردان بيكفورد.

الجدير بالذكر أن تاونسند البالغ من العمر 30 عامًا لديه مسيرة طويلة في الملاعب الإنجليزية ولعب لعديد الأندية مثل توتنهام ونيوكاسل، وانضم مجانًا هذا الصيف لإيفرتون بناء على طلب المدرب رافاييل بينيتيز.