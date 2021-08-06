"هل تعرف تاليسكا؟" .. رسالة قاسية من المريسل إلى بيريرا

النجم البرازيلي انضم رسميًا للهلال

وجه الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل رسالة قاسية للبرازيلي ماثيوس بيريرا الذي أعلن الهلال عن ضمه رسميًا ظهر اليوم الجمعة قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

بطل الدوري السعودي دخل في مفاوضات طويلة وشاقة للفوز بخدمات الجناح البرازيلي وقد كُللت بالنجاح أخيرًا، إذ دفع للنادي الإنجليزي 17.5 مليون جنيه استرليني ومنح اللاعب راتبًا سنويًا قدره 4.8 مليون يورو، حسبما أشارت عديد المصادر.

ما هي الرسالة التي وجهها المريسل إلى بيريرا؟

المريسل استبق الإعلان الرسمي لتعاقد الهلال مع بيريرا ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر وجه خلالها رسالة لصاحب الـ25 عامًا قلل بها من إنجازاته وسأله إن كان يعرف لاعب النصر الجديد أندرسون تاليسكا.

إذ كتب "أنت لاعب جيد بلا شك، لكن لماذا لم تُساعد فريقك من الهبوط العام الماضي!؟ وكم بطولة حققت في تاريخك!؟ وسؤال آخر .. هل تعرف هذا اللاعب؟

وقد أرفق المريسل تغريدته بمقطع فيديو لإعلان النصر الرسمي عن تعاقده مع تاليسكا في مايو الماضي بعدما خطفه من الهلال.

انت لاعب جيد بلاشك

لكن لماذا لم تساعد فريقك من الهبوط العام الماضي !؟

كابتن بيريرا

كم بطولة في تاريخك حققت !؟

سؤال آخر

هل تعرف هذا اللاعب !؟

.

pic.twitter.com/DVdkGwWIug — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 6, 2021

كيف كانت مسيرة بيريرا مع وست بروميتش ألبيون؟

بيريرا بدأ مسيرته مع وست بروميتش في صيف 2020 حين انضم له قادمًا من سبورتينج لشبونة مقابل 8 ملايين يورو، وقد وقع عقدًا يمتد حتى عام 2024.

لاعب الوسط المهاجم البرازيلي لعب 33 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 6 أهداف.

وست بروميتش لم يستطع النجاة والبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وهبط إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

اقرأ أيضًا |