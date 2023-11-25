هل تعرض برشلونة للظلم التحكيمي ضد رايو فاييكانو؟ وهل يستحق ركلة جزاء؟

هل استحق برشلونة ركلة جزاء أمام رايو فاييكانو؟...

شهدت مباراة برشلونة، ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني إثارة الكثير من الجدل، من لاعبي الفريق الكتالوني، وسط مطالبتهم بحصول فريقهم على ركلتي جزاء والاعتراض على حكم اللقاء.

وانتهت مباراة برشلونة، ورايو فاييكانو بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، على ملعب دي فاييكاس.

واعترض لاعبو برشلونة، على قرار رفض الحكم خوسيه لويس مونويرا، احتساب ركلة جزاء للفريق الكتالوني، في الوقت المحتسب بدل الضائع، ومن قبلها طلب لاعبو البلوجرانا من الحكم مراجعة هدف فاييكانو، لوجود شبهه تسلل.

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وجاء هدف فاييكانو في الدقيقة 39 بتوقيع أوناي لوبيز، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وطلب لاعبو برشلونة من الحكم احتساب تسلل على أوسكار فالنتين باعتباره متدخلًا في الكرة.

واعتمد لاعبو الفريق الكتالوني في طلبهم، على ما حدث من الفريق في شهر أكتوبر الماضي في مباراة برشلونة وغرناطة، عندما ألغى الحكم هدفًا سجله جواو فيليكس، لوجود تسلل على فيران توريس الذي اعتبره متدخلًا في الكرة.

كما طلب لاعبو برشلونة، من الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح رافينيا في الوقت بدل الضائع، بعد تدخل مدافع فاييكانو على قدم اللاعب البرازيلي، ولم يلمس الكرة.

ولم يُوقف الحكم المباراة أو يعد لتقنية الفيديو ورفض اعتراضات لاعبي برشلونة على الكرة وشدد على استمرار اللعب.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يعترض فيها برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز على التحكيم خلال الموسم الجاري، خاصة مع تراجع نتائج النادي الكتالوني وفقدانه العديد من النقاط.