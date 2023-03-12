هل تعرض أتلتيك بيلباو للظلم التحكيمي أمام برشلونة في الدوري الإسباني؟

أتلتيك بيلباو خسر أمام برشلونة بهدف دون رد، في مباراة الجولة 25 من الدوري الإسباني، والتي شهدت العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل..

شهدت مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، والتي أقيمت مساء الأحد في قمة الجولة 25 من منافسات موسم 2022-23 لبطولة الدوري الإسباني العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل.

جمهور أتلتيك بيلباو خلال المباراة ألقى بأوراق على أرضية الملعب تحمل شعار برشلونة وكلمة "مافيا"، في إشارة إلى قضية نجريرا المتورط فيها النادي الكتالوني بدفع المال إلى النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

البداية كانت من هدف برشلونة الذي جاء في الدقيقة 45+1 عن طريق البرازيلي رافينيا، والذي ألغاه الحكم خيل مانزانو في بداية المطاف بداعي التسلل.

لكن تقنية الفيديو المساعد راجعت اللقطة لمدة دقيقة تقريبًا، قبل احتساب الهدف، لأن البرازيلي كان في موقف صحيح تمامًا أثناء تمريرة سيرجيو بوسكيتس.

وفي الشوط الثاني، طالب لاعبو أتلتيك بيلباو باحتساب أكثر من ركلة جزاء لصالحهم، بداعي وجود لمسات يد على مدافعي برشلونة.

لكن اللقطات التلفزيونية أظهرت بوضوح عدم وجود أي لمسة يد في أي لقطة طالب فيها لاعبو أتلتيك بيلباو بركلة جزاء.

أما أكثر اللقطات إثارة للجدل في المباراة، كانت عندما سجل إينياكي ويليامز هدف أتلتيك بيلباو في الدقيقة 87، والذي احتسب الحكم خيل مانزانو، قبل أن يجعله حكام الفيديو يراجع بداية اللعبة.

بداية لقطة الهدف شهدت تداخل إيكر مونياين قائد أتلتيك بيلباو مع فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة، قبل أن يتم تمرير الكرة إلى ويليامز.

وبعد العودة لتقنية الفيديو، تم إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد على مونياين قبل استكمال اللعب وإحراز الهدف، لكن قرار إلغاء هدف أتلتيك بيلباو صحيح أيضًا، بالنظر إلى وضوح لمسة اليد على قائد أتلتيك بيلباو.